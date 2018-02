Neil Young critica Google por explorar músicos

Artista acredita que gigantes da tecnologia estão a colocar em causa o futuro da indústria musical.

26.02.18

Neil Young usou a sua página na Internet para criticar a Google, que acusa de explorar os artistas.Para o cantor canadiano, os gigantes da tecnologia estão a impedir que os músicos sejam remunerados convenientemente, o que pode significar o fim da indústria musical como a conhecemos.Young chama a atenção para o facto da Google tirar proveito financeiro com sites de pirataria, confessando ter receio que uma carreira musical já não seja possível e adivinhando um futuro incerto para os artistas."Hoje, na era do Facebook e da Google e da Amazon, é difícil de perceber como um artista musical novo poderá singrar como eu fiz", admite. "Os jovens artistas lutam para sobreviver no mundo digital, um mundo onde o artista é o último a receber, quando recebe, compensação pelos gigantes da tecnologia", continua o artista, que tem sido uma voz bastante presente nas discussões sobre o futuro da música na era digital.Crítico assumido dos principais serviços de música, Young chegou mesmo a tirar todo o seu catálogo de canções dos serviços de streaming em 2015, depois de se queixar da qualidade do som. Em dezembro, criou online um catálogo próprio, o The Neil Young Archive, uma coleção onde estão presentes praticamente todas as suas músicas, em formatos de alta qualidade.O site está disponível de forma gratuita para já, mas deverá passar a ser cobrado a 30 de junho, anuncia o The Verge.