Neil Young e Daryl Hannah casaram-se em segredo

Músico e atriz namoravam há quatro anos.

Neil Young, de 72 anos, e Daryl Hannah, de 57, casaram-se em segredo na passada sexta-feira na pequena localidade de Atascadero, no estado norte-americano da Califórnia. O enlace foi realizado quase em segredo e apenas 100 pessoas foram convidadas.



A união entre o músico e a atriz foi pouco publicitada, de modo a "enganar" os paparazzi e afugentá-los do local.



"Tenha em conta que os hotéis não têm informação do casamento pelo que apenas os contactem para reservar um quarto (e não mencione este evento)", podia ler-se no convite endereçado a quem presenciou o casamento, avança o site Page Six.



Entre os convidados, onde figuraram poucas celebridades, estava a cantora Joni Mitchell.



Neil Young e Daryl Hannah namoravam há quatro anos.