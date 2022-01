Neil Young exige a retirada das suas músicas do Spotify

"Estou a fazer isto porque o Spotify está a espalhar informações falsas sobre vacinas - possivelmente a causar a morte daqueles que acreditam na desinformação disseminada por eles", pode ler-se na carta redigida por Neil Young.







Cerca de 270 médicos, cientistas e profissionais de saúde assinaram, no mês passado, uma outra carta aberta que pedia ao Spotify a criação de uma política para lidar com as informações falsas proferidas no podcast de Joe Rogan.



Foi através de uma carta aberta ao seu agente e à editora discográfica com a qual trabalha que Neil Young exigiu a retirada de todas as suas músicas do Spotify. "Eles