Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Netflix quer comprar Teatro Egípcio de Hollywood em Los Angeles

Plataforma quer ter a oferta de uma programação diferenciada.

22:59

A Netflix está em negociações com a Cinemateca Americana para comprar o Teatro Egípcio de Hollywood, em Los Angeles, nos EUA.



Se a compra se realizar, o espaço passará a ser a primeira sala de cinema da plataforma global de séries e filmes.



De acordo com o diário espanhol 20 Minutos, esta compra tem como objetivo a oferta de uma programação diferenciada de filmes para os utilizadores da Netflix.



A programação, se o negócio se concretizar, passa por apresentar durante a semana conteúdos da Netflix e às sextas-feiras, sábados e domingos, a mesma fica a cargo da Cinemateca.



A marca não quer competir com salas de cinema já existentes, mas isso não deixa de ser razão para que a plataforma não crie novos espaços para projetar os vários conteúdos que possui.



Estima-se que esta compra possa rondar as dezenas de milhões de euros.