Neto de Bob Marley encontrado morto dentro de carro

lançou seu primeiro EP, a solo. O projeto mais recente, um ábum, tornou-se conhecido do público em 2021 e contou com colaborações de vários artistas de reggae e dancehall, género popular jamaicano, como Busy Signal, Black-Am-I e Kabaka Pyramid.

O neto do músico Bob Marley, Jo Mersa Marley, morreu, esta terça-feira, aos 31 anos anunciou o jornalista jamaicano Abka Fitz-Henley, na rede social Twitter."O artista jamaicano e americano, Joseph Marley, que era também conhecido por Jo Mersa, foi encontrado morto hoje nos EUA", começou por escrever.O neto da estrela de Reggae foi encontrado inconsciente num veículo. Apesar de as causas da morte ainda não serem conhecidas, acredita-se que o artista pode ter sido vítima de um "ataque de asma", revelou ainda o jornalista.O representante do cantor também já confirmou a morte de Jo Mersa à revista Rolling Stone.O artista começou a escrever as próprias músicas no ensino secundário e lançou a primeira música oficial "My Girl", em 2010. Ao fim de quatro anos, o artista

#JUST_IN: Jamaican/American Artiste, Joseph Marley, who's also known as Jo Mersa (@JoMersaMarley), was found dead today in the USA.



Marley was found unresponsive in a vehicle.



Marley is the son of Reggae Star Stephen Marley & the grandson of reggae legend, Bob Marley. pic.twitter.com/jyH8A4YkK6

