Neto de Tônia Carrero no Brasil para se despedir da atriz

Miguel Thiré vive em Portugal com a família desde 2017.

19:45

Miguel Thiré voltou ao Brasil para se despedir da avó, a atriz Tônia Carrero que morreu no passado sábado. O ator, conhecido do público português pela sua participação na novela "Malhação", vive em Portugal com a família desde maio de 2017.Carrero, de 95 anos, morreu pelas 22h15, depois de sofrer uma paragem cardíaca durante uma cirurgia. A atriz encontrava-se hospitalizada numa clínica privada desde 6ª feira e não resistiu à intervenção a uma úlcera, revelou a neta Luísa Thiré.A saúde de Tônia Carrero tinha vindo a deteriorar-se nos últimos anos. A atriz sofria de hidrocefalia oculta (acumulação de líquido no cérebro), que lhe afetava a capacidade de movimento e de comunicação, e a obrigava a viver reclusa no seu apartamento no Leblon, Rio de Janeiro, desde 2008.De nome verdadeiro Maria Antonietta Portocarrero Thedim, nasceu a 23 de agosto de 1922 no Rio de Janeiro.Formada em Educação Física, casou com o artista plástico Carlos Arthur Thiré, com quem teve o único filho, Cecil Thiré, também ator.