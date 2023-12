Nho Buli, o novo funaná dos Fogo Fogo para pôr Lisboa a dançar

Esta sexta-feira, dia 15, os Fogo Fogo vão encerrar o ciclo de concertos do disco Fladu Fla, lançado há dois anos, com uma atuação no B.Leza.

Os Fogo Fogo, com o seu funaná contagiante, estão prontos para pôr Lisboa a dançar e cantar temas como: Hora di Bai, Ca Ta Da, Que Q’bo Cre, e também o novo tema, Nho Buli, gravado com os Ferro Gaita. É o primeiro single depois do Fladu Fla, numa altura em que a banda de David Pessoa, Edu Mundo, Francisco Rebelo, Danilo Lopes e João Gomes, prepara algumas novidades para o início de 2024.