O cantor Nick Cave dedicou uma música, durante o concerto deste fim-de-semana no festival kalorama, em Lisboa, à jovem que foi assassinada em Elvas por um colega de faculdade, em 2020.



Antes de começar a cantar a canção "Into my Arms", Nick revelou que recebeu uma carta da mãe da jovem, que disse que esta canção era uma das favoridas de Beatriz Lemos.





A jovem foi assassinada e atirada para o rio Tejo por um colega de curso.