Nick Cave regressa a Portugal com dois concertos no Campo Pequeno

O cantor Nick Cave e a sua banda, os The Bad Seeds, regressam a Portugal em 2020 para apresentar o novo álbum de originais, "Ghosteen", lançado no passado dia 04 de outubro. Os dois concertos vão realizar-se no Campo Pequeno, em Lisboa, nos dias 22 e 23 de abril.Os dois espetáculos fazem parte da digressão Europeia do artista que se estenderá ao longo de toda a primavera de 2020.De acordo com um comunicado da agência Everything is New, "a icónica banda, conhecida pela autenticidade e emoção dos seus espetáculos ao vivo, vai atuar em 19 países, com passagem confirmada por Portugal".Os bilhetes para os dois concertos estão à venda a partir das 10h00 da próxima sexta-feira, dia 25 de outubro.