Apesar de ser um festival de inverno, asseguramos que, em todo o recinto, os festivaleiros não apanharão chuva”. A garantia é de Marco Polónio, diretor do Festival Authentica, que decorre na sexta-feira e no sábado em Braga. Trata-se do primeiro festival de inverno a realizar-se em Portugal, que não teve estreia no ano passado por causa da pandemia da Covid-19.









