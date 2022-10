Nobel para a autora que acredita na “força libertadora da escrita”

A “coragem e acuidade clínica” e a capacidade de pôr “a descoberto as raízes, alienações e constrangimentos coletivos da memória pessoal”, segundo a Academia Sueca, valeram a atribuição do Nobel da Literatura de 2022 à escritora francesa Annie Ernaux. Trata-se da 17ª mulher a ser distinguida com o galardão em mais de 118 distinções na história do mais importante galardão da literatura mundial (a última tinha sido a poeta americana Louise Gluck, em 2020).









Em reação, Annie Ernaux, de 82 anos, já fez saber, em entrevista à televisão sueca SVT, que é “uma grande responsabilidade” receber este prémio, e que ele é demonstração de uma forma de “verdade, de justiça em relação ao Mundo”. A autora, que não esteve contactável durante a manhã desta quinta-feira, ainda não sabia que tinha sido premiada no momento do anúncio.





Tendo-se estreado em livro, em 1974, com ‘Les Armoires Vides’, Ernaux publicou, em 2008, aquela que é considerada a sua melhor obra, ‘Os Anos’. Ernaux já havia sido distinguida com o Prémio de Língua Francesa (2008), o Prémio Marguerite Yourcenar (2017), o Formentor de las Letras (2019) e o Prince Pierre do Mónaco (2021).



Leia também Annie Ernaux vence Prémio Nobel da Literatura 2022 Nascida a um de setembro de 1940, na pequena cidade de Yvetot, na Normandia, Annie Ernaux cresceu no seio de uma família de classe média. Os pais, donos de uma mercearia, sempre privilegiaram a educação da filha, tendo-a levado a formar-se em Letras Modernas nas universidades de Rouen e de Bordéus. A sua obra literária é principalmente autobiográfica, partindo daí para uma análise mais sociológica, sendo que a doença da mãe, o seu aborto ou o casamento foram alguns dos assuntos abordados na sua escrita. "Annie Ernaux acredita manifestamente na força libertadora da escrita. O seu trabalho é intransigente e escrito em linguagem simples e límpida", explicou a Academia Sueca.

Pormenores



França soma 16 Nobel









Obras em Portugal



Em Portugal, Arnaux tem quatro obras publicadas: ‘Um Lugar ao Sol’ (1984), ‘Uma Paixão Simples’ (1991), ‘O Acontecimento’ (2000) e ‘Os Anos’ (2008).





Cerimónia em dezembro



O Nobel da Literatura, que tem um prémio monetário de 920 mil euros, será entregue numa cerimónia a 10 de dezembro.

Annie Ernaux é o 16º nome francês a ser galardoado com o Prémio Nobel da Literatura. Este século, o galardão já foi atribuído a Patrick Mondiano (em 2014) e a J.M.G. Le Clézio (em 2008).