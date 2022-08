O cantor angolano Bonga foi um dos artistas mais aplaudidos,na sexta-feira, no segundo dia da 7.ª edição do festival O Sol da Caparica, em Almada. O músico, de 79 anos, estava visivelmente emocionado com a receção dos fãs: entre aqueles que seguiam as suas canções com atenção e o aplaudiam com mais entusiasmo estavam pessoas de todas as idades, incluindo muitos adolescentes.









Num dia em que atuaram, também, os HMB, Mão Morta, Piruka e Richie Campbell, o recinto esteve cheio, para gáudio dos organizadores – o Grupo Chiado e a Câmara Municipal de Almada –, que esperam esgotar os cinco dias da festa da lusofonia e atrair 150 mil pessoas ao evento.

Esta sábado, a manhã do Parque Urbano da Costa de Caparica vai estar ocupada com um programa dedicado aos mais novos. Além dos espetáculos, com ‘As Canções da Maria’ e Miss Cindy, e também de dança e teatro, as crianças, quando chegarem ao recinto, entram no ‘Mundo de Noa’, a nova mascote do dia, que “pretende ensinar hábitos sustentáveis e incentivar a proteger recursos, sensibilizando os mais novos”. À noite, há lugar à música, com artistas como Cuca Roseta, Sam the Kid, Diogo Piçarra e Branko, entre outros (ver cartaz).