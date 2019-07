Noite de touros transforma-se em "filme de terror" na praça de Coruche

A noite de sábado tornou-se num filme de terror para artistas e público que marcaram presença na praça de Coruche para a corrida mista em homenagem ao bandarilheiro Manuel Badajoz.Os cavaleiros tauromáquicos Ana Batista e João Moura Júnior sofreram aparatosas colhidas quando lidavam o segundo e sexto touros, respetivamente, foram assistidos na enfermaria da praça e transportados para o Hospital de Santarém. O cavaleiro acabou por ser suturado na cara, mas ambos já se encontram em casa a recuperar.Em situação pior encontram-se os forcados João Ventura (perdeu os sentidos na arena mas já teve alta hospitalar) e Luís Fera, do Aposento da Moita, que sofreram ferimentos graves quando pegavam o quinto touro.Fera (sofreu uma fratura no maxilar) foi, inclusive, transportado de helicóptero para o Hospital de São José, Lisboa, encontrando-se em coma induzido. Há ainda a registar a morte do cavalo Xeque-Mate, de João Moura Jr., que, devido à aparatosa colhida, sofreu uma fratura exposta e foi ontem abatido, por danos irreversíveis.Luís Fera foi colocado em coma induzido como medida preventiva e atenuante. Os exames apontam para que não tenha sofrido lesões de maior gravidade cerebral e os médicos avaliam agora a sedação do forcado.O cavalo Xeque-Mate era um dos principais da quadra de João Moura Júnior. Tinha ferro Romão Tenório. Foi abatido após validação veterinária.Em praça estiveram também os cavaleiros Luís Rouxinol e Manuel Telles Bastos e os matadores Nuno Casquinha e Diogo Peseiro, bem como os Forcados Amadores de Coruche.