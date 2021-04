'Nomadland' vence melhor filme nos BAFTA

O filme norte-americano 'Nomadland' venceu quatro categorias dos prémios de cinema britânicos (BAFTA), sendo eles, prémio de melhor filme, de melhor realizador com Chloe Zhao, de melhor atriz com Frances McDormand e o prémio cinematográfico.

O ator Anthony Hopkins venceu a categoria de ator principal por interpretar um homem com demência no filme 'The Father'.



Youn Yuh-jung ganhou o prémio de atriz secundária no filme 'Minari', no qual interpreta uma avó que viaja da Coreia do Sul para os Estados Unidos para cuidar dos netos.



Daniel Kaluuya ganhou o prémio de atopr secundário devido à interpretação do falecido ativista dos Panteras Negras, Fred Hampton, em 'Judas and the Black Messiah'.

A cerimónia da entrega de prémios decorreu durante as últimas duas noites, com os nomeados a juntarem-se por vídeo, devido à pandemia da Covid-19.

Durante a cerimónia, o príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, que morreu na sexta-feira, foi homenageado.O duque de Edimburgo foi nomeado o primeiro presidente do BAFTA em 1959. O neto, príncipe William, é o atual presidente do BAFTA.