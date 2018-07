Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

NOS Alive preparado para receber 165 mil pessoas

Festival esgotado desde junho abre quinta-feira as portas no Passeio Marítimo de Algés.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Esgotado pelo terceiro ano consecutivo, o NOS Alive abre esta quinta-feira as portas no Passeio Marítimo de Algés para receber, até sábado, 165 mil pessoas. À espera desta multidão estão mais de 110 grupos e artistas, distribuídos por sete palcos.



Pearl Jam foram, nesta 12ª edição, os ‘provocadores’ para uma corrida às bilheteiras. Anunciados antes do Natal, levaram a que os bilhetes para sábado e o passe de três dias esgotassem numa semana. A eles é-lhes dada a honra de encerrarem o festival mesmo não tendo um disco novo para apresentar desde 2013. Nada que incomode os fãs, ainda para mais sabendo que serão os clássicos do início de carreira a marcarem a noite.



Não é só com o grupo de Eddie Vedder que o Alive é feito. Os Arctic Monkeys de Alex Turner são as estrelas do primeiro dia no palco principal, com o novo álbum ‘Tranquility Base Hotel & Casino’ no centro da atuação.



Sexta-feira destacam-se no mesmo cenário os Queens of the Stone Age, com o imprevisível Josh Homme à frente de uma banda conhecida pelas interpretações tempestuosas.



Da parte dos portugueses, destacam-se António Zambujo (quinta-feira) e Jorge Palma (sábado) no Fado Café.



Já o palco Clubbing é a residência onde projetos nacionais como The Gift, Orelha Negra, Paus e Branko revelam como estão a moldar os novos sons da música lusa.



Milhares deliraram com Kiss e Megadeth

Milhares de fãs acolheram esta terça-feira em festa, no Estádio Municipal de Oeiras, o regresso dos Kiss, 35 anos após a única passagem da banda pelo nosso país. O aquecimento, na primeira parte, esteve a cargo dos Megadeth. Foi o primeiro de dois dias do ‘Legends of Rock’.



Hoje, às 21h30, no mesmo local, atuam os Scorpions, numa semana dedicada ao heavy metal. Os Iron Maiden tocam sexta-feira, às 20h00, na Altice Arena, em Lisboa.