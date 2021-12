Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett e Jennifer Lawrence integram o elenco de luxo da comédia mais improvável deste Natal: em ‘Não Olhem para Cima’, dois cientistas identificam um cometa em rota de colisão direta com a Terra, mas neste planeta estão todos muito mais ocupados com as redes sociais do que com a própria vida...









A ação começa com a alarmante descoberta de uma estudante de astronomia, Kate Dibiasky (papel interpretado por Jennifer Lawrence) e do seu professor, o Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), que assim antecipam uma tragédia fatal para a humanidade.

Com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall encetam uma louca aventura para revelar ao Mundo o perigo que se aproxima. Cruzam-se com a indiferente Presidente Orlean (Meryl Streep) e com o seu bajulador chefe de gabinete, Jason (Jonah Hill), participam num animado e surreal programa das manhãs apresentado por Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). Mas no meio de tudo isto, há algo de inquietante e quase capaz de nos tirar o sorriso da cara: faltam seis meses para o impacto, mas conseguir a atenção de um público obcecado com as redes sociais pode ser chocantemente cómico.





Tanto o argumento como a realização são assinados por Adam McKay, vencedor do Oscar com ‘A Grande Aposta’. A película chega ainda este ano à Netflix.

estreias



‘west side story’



A versão de Steven Spielberg do clássico de Nova Iorque chega finalmente aos cinemas. Dois gangs, os Sharks e os Jets, confrontam-se. Pelo meio, surge um grande amor e muita emoção...





‘Resident Evil: Raccoon City’



Um terrível vírus desenvolvido pela Umbrella Corporation continua a causar graves danos a Raccoon City, transformando os seus habitantes em assustadoras legiões de mortos-vivos. Com Avan Jogia e Kaya Scodelario.





‘Pig - A Viagem de Rob’



Um drama de Michael Sarnoski, com Nicolas Cage. Um ermita regressa à cidade em busca do seu animal de estimação e confronta-se com o passado...