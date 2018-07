Nova 'Egoísta' traz fogo nas páginas

Edição da Estoril Sol chega agora às bancas.

A 64ª edição da revista 'Egoísta', propriedade do Grupo Estoril Sol, é dedicada ao Fogo, no sentido lato. O fogo da natureza, o fogo na política ou o fogo no amor - todos foram alvo de recriação, por parte dos artistas convidados a participar neste número, e entre os quais se encontram nomes como Alexandra Lucas Coelho, Chan Dick, Filipe Santos Costa, Gonçalo F. Santos, Bosch, Hugo Teixeira, Isabel Rio Novo, João Gobern ou João Vilhena, entre outros.

O próximo número da revista 'Egoísta' sairá em setembro.