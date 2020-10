A transposição da diretiva europeia sobre o audiovisual vai permitir “multiplicar as fontes de financiamento e diversificar as sedes de decisão”, afirmou esta quarta-feira o realizador António-Pedro Vasconcelos, na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, referindo-se ao facto de grande parte do setor estar dependente dos apoios do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Uma situação que, para o argumentista Tiago R. Santos, é “redutora”. “O ICA não apoia comédias, nem filmes de terror, nem de ficção científica e apoia muito pouco cinema familiar. Há, portanto, uma quantidade enorme de géneros que não são desenvolvidos e de histórias que ficam por contar”, disse.









Por seu turno, a Plataforma do Cinema recordou que as empresas de streaming já estão presentes no mercado e a negociar com intervenientes portugueses. “Pensar que a Netflix ou a HBO vão levar as nossas produções a um patamar internacional é uma ilusão”, alertou o realizador Luís Urbano.

A plataforma defende ainda que, além das obrigações de investimento, os operadores também deviam pagar uma taxa ao ICA”, o único que garante uma “política cultural pública”, mas que pode perder capacidade de investimento com a aprovação desta legislação.





Recorde-se Portugal tem de transpor para a legislação nacional uma diretiva europeia, de 2018, que tem como objetivo regulamentar a atividade de plataformas como Netflix, HBO e Amazon, entre outras.