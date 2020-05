Novas regras de desconfinamento deixam promotores receosos

Produtores de espetáculos e companhias de teatro e dança têm até segunda-feira para comunicar ao Ministério da Cultura (MC) a sua opinião acerca das novas regras para a realização de espetáculos ao ar livre ou em recinto fechado, com vista a minimizar a transmissão de Covid-19.sabe que a lotação dos espaços é a principal preocupação dos promotores, uma vez que interfere no preço dos bilhetes e na rentabilidade do espetáculo.No documento, a que oteve acesso, o MC determina que só poderá existir um espectador por cada 20 metros quadrados nos espetáculos ao ar livre, o que quer dizer que um espaço de 20 mil, como é o caso do Terreiro do Paço, Lisboa, apenas poderá receber mil pessoas.Além disso, os lugares têm de estar identificados, com cadeiras ou marcação no chão. Já em recintos fechados, existem duas opções: os lugares devem ter uma fila de intervalo e dois lugares vazios entre espectadores, ou três lugares de intervalo e lugares desencontrados na fila seguinte.Entre muitas outras medidas, destaca-se ainda o uso de máscara à entrada das salas, que terá de ser fornecida pelo recinto caso o espectador não tenha. Contudo, o seu uso não é obrigatório durante o espetáculo.Entre espectadores deve haver uma distância de pelo menos dois metros. Esta regra, contudo, não se aplica a pessoas do mesmo agregado familiar ou que vivam juntas.Até os espetáculos gratuitos vão passar a ter bilhete, para poder haver controlo de entradas. Espaços terão de permitir a desinfeção das mãos.Os camarotes devem ser ocupados por pessoas que pertençam ao mesmo agregado familiar ou que vivam juntas.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24