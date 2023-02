‘Avatar: O Caminho da Água’ - o segundo filme da saga ‘Avatar’ - realizado por James Cameron, já é o terceiro filme mais lucrativo da história do cinema, tendo destronado, ainda que por muito pouco, ‘Titanic’ (que ocupava aquela posição), curiosamente também realizado por James Cameron.Contas feitas, ‘Avatar: O Caminho da Água’ soma 2104 milhões de euros de receitas de bilheteira, enquanto ‘Titanic’ se fica pelos 2103 milhões de euros. Em primeiro lugar da lista está ‘Avatar’, com 2,9 mil milhões de euros, e em 2.º ‘Vingadores: Endgame’, com 2,7 mil milhões.