Novo escândalo sexual faz tremer Hollywood

Kevin Tsujihara já pediu desculpas e está agora a ser alvo de um inquérito interno.

Por Sónia Dias | 01:32

Numa altura em que o caso Harvey Weinstein parecia (quase) esquecido, eis que surge um novo escândalo sexual a envolver o líder máximo de uma das maiores produtoras do cinema norte-americano. Desta vez é Kevin Tsujihara, presidente da Warner Bros. Entertainment, que é acusado de prometer trabalho em troca de sexo.



O caso já tinha sido investigado pelo grupo que detém a DC Comics em 2017, mas o inquérito foi reaberto depois da ‘Hollywood Reporter’ ter publicado mensagens trocadas entre Tsujihara, de 54 anos, e a atriz britânica Charlotte Kirk, de 27. Os dois conheceram-se em 2013 através de dupla James Packer e Brett Ratner (que também já conta com várias acusações de assédio sexual), da Rat/Pac Entertainment.



Segundo a revista, Packer prometeu a Kirk "a oportunidade de sua vida" quando a apresentou a Tsujihara. A relação amorosa entre os dois durou cerca de três anos, com a atriz a pressionar cada vez mais o executivo para "cumprir as suas promessas" e conseguir-lhe bons papéis. Mais tarde, essa tarefa passou para Ratner.



Na reportagem, a atriz diz que não tem qualquer queixa em relação a Packer, Ratner ou Tsujihara, confirmando que teve uma relação com Packer e que se limitou a pedir "conselhos" a ao presidente da Warner.



Entretanto, Tsujihara, que é casado, já pediu desculpas e está a ser alvo de um inquérito. Ainda não se sabe qual será o seu futuro na empresa.