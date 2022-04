Novo filme de Malkovich já está pronto mas só estreia em 2115

Já está pronto ‘100 Years - The Movie You Will Never See’, filme realizado por Robert Rodriguez, e protagonizado por John Malkovich (autor também do argumento), que foi rodado em 2015 e que só estreará em 2115. Sim, é isso mesmo que está a ler. Só será visto pelo público 100 anos depois da sua produção, mais precisamente a 18 de novembro de 2115. A película está agora fechada num cofre em França, que está programado para só abrir na data prevista para a estreia.O realizador Robert Rodriguez, que assina filmes como ‘Sin City’, ‘Machete’ e ‘Grindhouse’, mostrou-se "intrigado pelo conceito de trabalhar num filme que ninguém vai ver" no seu tempo de vida. "Até me deram bilhetes prateados para que os meus descendentes possam assistir à estreia em 2115", acrescentou o cineasta. "Havia várias versões em cima da mesa do que seria o futuro, quando o projeto nos foi apresentado. Um mundo altamente tecnológico; um mundo pós-computadores e pós-Chernobyl, de volta à natureza, numa civilização semicolapsada; e ainda um futuro retro imaginado como ficção científica da década de 40 ou 50", afirmou John Malkovich, de 68 anos.Há, no entanto, quem defenda que tudo não passa de um golpe de marketing. É que o projeto é patrocinado pela Rémy Martin, a famosa empresa por detrás do conhaque Louis XIII, feito com lotes com idades que atingem, precisamente, os 100 anos. O filme está agora guardado nas caves da empresa.