Muito se aguardou para a estreia do quinto e último filme da saga ‘Indiana Jones’, protagonizado por Harrison Ford, de 80 anos. Contudo, os resultados de bilheteira não estão a ser os esperados.



Em Portugal, ‘Indiana Jones e o Marcador do Destino’, com realização de James Mangold, ainda só conseguiu faturar 983 102 euros desde o dia da estreia, a 29 de junho, segundo dados do ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual.









