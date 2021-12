Novo museu da Casa do Lanceiro abre em Guimarães

Abre esta sábado ao público, no Convento de Santo António dos Capuchos, em Guimarães, a Casa do Lanceiro, um novo museu militar gerido pela Associação de Veteranos Lanceiros de Portugal (AVLP). A cerimónia de inauguração, marcada para as 11h00, está inserida no 7º Convívio Nacional Natal Lanceiros Polícia Militar/Polícia do Exército.Na Casa do Lanceiro serão exibidas várias peças da coleção particular de Cláudio Monteiro, ex-lanceiro, e outras adquiridas pela AVLP ou doadas por antigos militares, "como as charlateiras dos lanceiros da rainha, capacetes de várias épocas, crachás, antigo material do Ultramar e algumas peças da Mocidade Portuguesa", enumera Fernando Rego, presidente da AVLP. O núcleo museológico resulta de uma colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, que cedeu as instalações. A partir de segunda-feira, passa a estar disponível para visitas guiadas, por marcação.