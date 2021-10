Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades... e os super-heróis também. O novo Super-Homem vai ser bissexual e empenhado em questões sociais e ambientais, como as alterações climáticas. A nova banda desenhada da DC Comics será lançada em novembro, anunciou esta terça-feira a editora norte-americana, para quem “John Kent encontrou a sua identidade”.









Em comunicado, o autor da banda desenhada, Tom Taylor, explica a opção: “todos precisam de heróis e têm o direito de se verem representados neles”. O texto é ilustrado por uma imagem onde o filho do mítico Clark Kent beija na boca outro jovem, um jornalista chamado Jay Nakamura. Taylor sublinha que a personagem sempre foi símbolo de “esperança, verdade e justiça” e que “hoje mais pessoas se podem reconhecer no super-herói mais poderoso da banda desenhada”.

Outra das novidades desta nova série é o facto de John Kent ser um herói muito envolvido no combate às injustiças sociais, as alterações climáticas ou a crise dos refugiados. Esta não é a primeira vez que os ‘comics’ norte-americanos procuram sintonizar-se com as mudanças sociais, fazendo referência a novas tecnologias, à ciência ou criando versões infantis.





Nascido nos anos 30



O Super-Homem nasceu pelas mãos dos desenhadores Joe Shuster e Jerry Siegel. Surgiu pela primeira vez na revista ‘Action Comics #1’, em 1938.





Pedagogia na Bósnia



Em 1996, a pedido das Nações Unidas, o governo norte-americano distribuiu meio milhão de revistas do super-herói a crianças da Bósnia, para as ensinar a evitar os três milhões de minas herdadas da guerra civil.





Presidente dos EUA



Numa história de 1991, o Super-Homem foi presidente dos Estados Unidos da América.