Novos corpos sociais da Sociedade Portuguesa de Autores eleitos com 234 votos

Foram eleitos os órgãos sociais da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) para os próximos quatro anos. Os órgãos são presididos por José Jorge Letria, na direção, Pedro Abrunhosa, na mesa da Assembleia Geral e Miguel Ângelo, no Conselho Fiscal.A votação contou com 234 votos a favor, três votos brancos e 18 nulos. "A nulidade destes votos ficou a dever-se essencialmente a erros de preenchimento2, pode ler-se em comunicado.A tomada de posse dos eleitos vai ocorrer na próxima segunda-feira.No dia 19, com a presença confirmada do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, será comemorado o 97º aniversário da fundação da SPA e o Dia do Autor Português e serão entregues medalhas de honra a várias personalidades e instituições.