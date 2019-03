Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nuno Gama trouxe o público para a passerelle

Isaac Alfaiate e Rúben da Cruz desfilaram os “casacos mochilas” da coleção para o outono-inverno 2019/20.

17:30

"Nada nem ninguém espera por nós", lê-se nas notas do desfile de Nuno Gama.



E é a partir dessa premissa que o designer criou "casacos mochila", símbolo da bagagem que carregamos no nosso dia a dia. Mutantes é uma coleção de peças que viajam pelos códigos de vestuário dos anos 30, com destaque para os sobretudos, as golas altas e os chapéus, um estilo clássico aqui reinventado por Nuno Gama.



Durante a apresentação performance, Isaac Alfaiate e Rúben da Cruz circularam no meio do público e ouviu-se o novo disco de Hélder Bruno, Sob Um Céu de Água, ao piano.