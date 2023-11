Considerado um dos nomes mais fortes da nova geração da música portuguesa (é dele um dos êxitos do ano, ‘Maria Joana’, com Calema e Mariza), Nuno Ribeiro cumpre este sábado, aos 26 anos, “o sonho antigo” de se estrear no palco do Coliseu do Porto, cidade onde nasceu. “É um concerto em que procuro agradecer a toda a gente que me tem acompanhado desde o inicio.









