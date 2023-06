É a quinta aventura do herói do chicote: ‘Indiana Jones e o Marcador do Destino’ devolve Harrison Ford à mais famosa personagem da sua carreira e, apesar dos seus 80 anos, o ator continua a somar elogios pela sua interpretação. O sorriso torto, e irónico, que empresta ao professor de Arqueologia dado ao perigo continua lá – apesar das rugas à volta.









