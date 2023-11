Com 78 anos de vida e mais de 50 de carreira, Sérgio Godinho está em todas: na sexta-feira chega às lojas o disco ‘Sérgio Três Vezes’, que junta temas gravados em estúdio, ao vivo e em colaborações com outros artistas; e, no final do ano, lançará o seu terceiro romance, ‘Vida e Morte nas Cidades Gemina- das’ (Quetzal). Como se não bastasse, na passada sexta-feira foi divulgado um vídeo de homenagem ao músico e escritor. Quarenta e um artistas – incluindo Jorge Palma, Carolina Deslandes, Diogo Piçarra, Carlão, Camané e Bárbara Tinoco – juntaram-se para cantar o icónico ‘O primeiro dia’. Nas redes sociais, Sérgio Godinho escreveu: “Fiquei mesmo sem palavras perante este vídeo que me é oferecido pela Rádio Comercial, agregando as vozes de tantos músicos cantores. Aí teria uma palavra, sim – obrigado. Que diz tudo.”





Em março (dias 20 e 23) o cantautor regressa aos palcos dos coliseus de Lisboa e do Porto com o espetáculo ‘Liberdade25’, com que celebra o seu percurso musical.