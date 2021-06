O drama da pandemia visto por uma lente

Mostrar o lado profissional, mas também o lado mais pessoal daqueles que estiveram na linha da frente no combate à pandemia é o grande objetivo da exposição de fotografia ‘Um Ano, Quatro histórias de Morte e Esperança’, que desde ontem está patente no centro comercial Atrium Saldanha, em Lisboa.A exposição de 63 fotografias é da autoria de Bruno Colaço, fotógrafo do, que durante um ano acompanhou a vida profissional de duas enfermeiras e dois médicos, no Porto e em Lisboa. "Tudo começou com um simples trabalho de agenda marcado para o S. João, no Porto, mas fiquei tão sensibilizado com a vida dos profissionais de saúde que decidi mostrar, também, o lado mais pessoal dessas pessoas que voltavam a casa na esperança de regressarem ao normal", explica Bruno Colaço. A exposição está patente até meados de julho.