Uma carta de amor à vida e à arte. É assim que a crítica descreve ‘Maestro’, o filme biográfico do compositor Leonard Bernstein, realizado e protagonizado por Bradley Cooper, que chega já amanhã às salas de cinema nacionais.



Bradley não esteve sozinho no seu segundo desafio enquanto realizador (o primeiro foi ‘Assim Nasce uma Estrela’, com Lady Gaga), pois a película é produzida por dois nomes de peso: Steven Spielberg e Martin Scorsese.









Ver comentários