No seu Alentejo natal bebeu algumas das suas primeiras referências e começou a ensaiar na sala de jantar, com um velhinho “gira-discos com microfone” incorporado. O pai topou-lhe o dom e abriu-lhe as portas da música, na formação e no gosto pelo fado, que agora se refletem no seu mais recente trabalho, ‘Quando Penso em Ti Meu Fado’.