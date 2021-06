A artista irlandesa Sinéad O'Connor anunciou através do Twitter que terminou a carreira no mundo da música.A justificação de Sinéad é estar "velha e cansada". Ainda assim, a cantora irlandesa que se popularizou com Nothing Compares 2U vai lançar um novo álbum em 2022, será o último da carreira. "No Veteran Dies Alone" não terá sequer uma digressão para o promover."Uma guerreira sabe quando deve sair de cena. Está na altura de tornar outros sonhos realidade", escreveu ainda a artista.