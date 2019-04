Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O melhor da guitarra em 10 dias de festival

Luísa Sobral, The Legendary Tigerman, Marta Pereira da Costa e David Fonseca são alguns dos nomes em cartaz.

Por Miguel Azevedo | 01:30

São catorze artistas para dezoito concertos divididos por três cidades diferentes. Pelo terceiro ano consecutivo, o festival Soam as Guitarras está de volta para mais dez dias de música de norte a sul do País.



Para além de Oeiras, o município fundador, este ano, o evento estende-se, pela primeira vez, à Póvoa de Varzim depois de ter chegado a Évora em 2018.



Marta Pereira da Costa, Luísa Sobral, David Fonseca, The Legendary Tigerman, Manel Cruz ou Pedro Caldeira Cabral são apenas alguns dos nomes em cartaz.



Por aqui estreiam-se novos formatos e promovem-se encontros únicos, sempre celebrando a arte da guitarra.



O evento arranca esta noite no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, com Aline Frazão e o convidado Pedro Jóia, e no teatro Garcia de Resende, em Évora, com David Fonseca a apresentar o disco ‘Radio Gemini’ num espetáculo intimista que cruza o cinema e imagens com a sua música (o concerto repete no sábado em Oeiras).



Amanhã, Luísa Sobral atua em duo com Manuel Rocha (Oeiras), enquanto Rubel, a nova revelação da Música Popular Brasileira, apresenta em Évora o seu mais recente disco, ‘Casas’.



Entre os vários encontros, destaques para The Legendary Tigerman, que convida Calcutá (dia 6 em Évora, dia 11 em Oeiras e dia 12 na Póvoa de Varzim no Cine-Teatro Garrett), e para Marta Pereira da Costa, que regressa ao evento, desta vez, com Tiago Bettencourt (amanhã em Évora e dia 13 na Póvoa de Varzim).



O festival volta a dar espaço a novos discos. Manel Cruz, por exemplo, apresenta dia 11 na Póvoa de Varzim (Diana Bar) e no dia seguinte em Oeiras (Auditório Ruy de Carvalho) o seu mais recente trabalho, ‘Vida Nova’.