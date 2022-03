"O meu comportamento foi inaceitável": Will Smith pede desculpa por bofetada a Chris Rock nos Óscares

Depois de ter feito correr tinta em todo o mundo e ser um dos assuntos que marcou a cerimónia de entrega dos Óscares, Will Smith usou as redes sociais, esta segunda-feira à noite, para pedir desculpa a Chris Rock pela bofetada que lhe deu, em palco, durante a gala, devido a uma piada que o humorista fez sobre a mulher do ator, Jada Pinkett Smith.

"A violência, em todas as suas formas, é venenosa e destrutiva. O meu comportamento nos Óscares da Academia, na noite passada, foi inaceitável e indesculpável. Piadas à minha custa são parte do ofício, mas uma piada sobre a doença da Jada foi demais para eu aguentar e eu reagi emocionalmente", começa por afirmar Will Smith, que antes de se dirigir ao palco ainda insultou Chris Rock.

"Gostava de pedir desculpas publicamente a ti, Chris. Eu ultrapassei os limites e estava errado. Estou envergonhado e as minhas ações não representam o homem que quero ser. Não há lugar para violência num mundo de amor e paz", afirma o ator, que agrediu Chris Rock após este fazer uma piada em que comparava Jada Pinkett Smith - que perdeu o cabelo devido a uma doença autoimune, a alopecia areata - à Tenente Jordan O'Neill, personagem de Demi Moore no filme "G.I. Jane" que tem o cabelo rapado.

"Também gostava de pedir desculpas à Academia, aos produtores da cerimónia, a todos os convidados e a todos os que viram a transmissão em todo o mundo. Queria pedir desculpas à família Williams e à minha família do filme King Richard. Arrependo-me profundamente do meu comportamento, que manchou o que tem sido uma viagem maravilhosa para todos nós. Eu sou um trabalho em construção.", termina Will Smith.