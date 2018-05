Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“O palco é o sítio onde eu me permito tudo”, diz Cristina Branco

Fadista atua esta terça-feira em Lisboa com vários convidados, entre eles Kalaf, Mário Laginha e Sérgio Godinho.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Depois de ter andado pela Holanda, Dinamarca e Suécia (11 concertos em menos de um mês), Cristina Branco está de volta a Portugal para apresentar o novo disco, ‘Branco’.



A cantora atua esta terça-feira à noite no Teatro Tivoli, em Lisboa, e dia 23 na Casa da Música, no Porto. Mário Laginha, Sérgio Godinho, Kalaf ou André Henriques são alguns dos convidados que irão estar em palco, eles que participaram no novo disco juntamente com muitos outros músicos, colaboradores improváveis, de fora do fado, alguns deles de uma geração posterior à de Cristina Branco, como Peixe, Jorge Cruz ou Luís Severo.



"Há muitas coisas frescas a acontecer naquelas cabeças e para este disco eu só queria a energia, a juventude e a atmosfera deles, sem condicionantes. Foi a primeira vez que isso aconteceu, que dei liberdade para os autores escreverem sobre aquilo que lhes apetecesse", explica. Para ouvir ao vivo está um disco no qual a cantora arriscou mais do que nunca.



A cumprir 21 anos de carreira, Cristina Branco começou a cantar num bar no Ribatejo desafiada por uma amiga. "Cantei uma música dos Madredeus, mas como os músicos não sabiam acompanhar-me aquilo resultou numa coisa estranhíssima. Tremia que nem varas verdes, mas vim para casa extasiada. Cheguei e disse aos meus pais que queria isto para mim". Hoje, é uma das maiores representantes do fado no Mundo. "O palco é o sítio onde me encontro, é a minha redoma onde eu me permito tudo", diz.