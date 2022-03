Quatro anos depois, ‘O Principezinho’ está de volta a Lisboa. A peça-musical baseada no clássico do francês Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), que conta a história de um rapazinho com cabelos cor de ouro e de um piloto perdido no deserto, estreia hoje no Teatro Maria Matos, com direção de João Duarte Costa e com o mesmo elenco de 2018: Mariana Pacheco, Joana Brito Silva, José Lobo, Diogo Bach e Paulo Vintém.