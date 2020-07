"O que faria Rimbaud?": Callaz inspirou-se no poeta e fez tema do primeiro disco

Durante cinco anos Callaz viveu em Londres onde trabalhou como designer de moda, e na altura estava longe de pensar que a música iria ter um papel importante na sua vida, mas um dia, nos Estados Unidos, um amigo precisou de alguém para cantar uma música em português. "E eu aceitei! Ao trabalharmos nessa música, percebi que era algo que eu queria fazer também.", refere a cantora.Com dois EP’s lançados, um em 2017 e outro em 2018, Callaz começou a fazer alguns concertos enquanto trabalhava nas suas 'demos', que mais tarde culminaram no seu primeiro disco. "Toquei em Nova Iorque, Los Angeles, Malmo, Islândia, Berlim...foi uma experiência que influenciou muito o disco.", informa Callaz, que neste verão passou a fazer parte da Cachupa Records.Callaz apresenta ao CM o tema 'What Would Rimbaud Do?', inspirado pelo seu poeta preferido. "Alguém muito especial para mim mostrou-me a sua poesia, e costumava perguntar-me, em situações em que não sabíamos o que fazer, 'O que faria Rimbaud?'. São vários episódios, que aconteceram durante vários meses, todos combinados nesta canção.", conclui a cantora.