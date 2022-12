... × Funcionalidade exclusiva para assinantes CM+ Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Barbie", "Pequena Sereia", "Scream 6" e o novo "Hunger Games" entre os filmes mais aguardados para o próximo ano. Por Filipa Novais 18:35

Depois do que parece ter sido um ano incrível para o cinema, com vários lançamentos a liderar as bilheteiras por todo o mundo, 2023 traz consigo filmes que prometem ser um sucesso e deixar os espectadores várias horas sentados na cadeira de cinema ou no sofá. Enquanto 2022 foi um ano marcado por estreias de biografias, como "Elvis" ou "Spencer", e muitos super-heróis, de Thor a Batman, em 2023 os cinemas vão estar recheados de sequelas de grandes blockbusters, como "Scream" ou "Hunger Games".



Ainda que o número de espectadores nas salas de cinema tenha vindo a diminuir com o crescimento dos serviços de streaming, há filmes que continuam a ser verdadeiros sucessos de bilheteiras assim que estreiam, como foi o caso de "Top Gun: Maverick" e "Doutor Estranho" em 2022.



Quer escolha assistir no cinema ou em casa, aqui estão 10 estreias que prometem ser um sucesso em 2023.

"When You Finish Saving the World"



O filme de Jesse Eisenberg, com estreia marcada para 20 de janeiro, centra-se na complicada relação entre mãe e filho, tendo como pano de fundo a Era moderna, o streaming e as redes sociais. A longa-metragem é protagonizada por Julianne Moore e Finn Wolfhard.





"Magic Mikes Last Dance"



O terceiro e último filme de Channing Tatum enquanto 'Magic Mike' chega aos cinemas em fevereiro. Do enredo de Steven Soderbergh nada se sabe, mas Salma Hayek já revelou que é difícil ficar indiferente quando dezenas de homens sem camisola fazem danças sensuais à sua volta.



Channing Tatum volta a protagonizar o famoso stripper de Tampa, na Florida, EUA. No entanto, o elenco masculino parece não ser o mesmo, com o adeus a Joe Manganiello e Matthew McConaughey. O terceiro e último filme de Channing Tatum enquanto 'Magic Mike' chega aos cinemas em fevereiro. Do enredo de Steven Soderbergh nada se sabe, mas Salma Hayek já revelou que é difícil ficar indiferente quando dezenas de homens sem camisola fazem danças sensuais à sua volta.Channing Tatum volta a protagonizar o famoso stripper de Tampa, na Florida, EUA. No entanto, o elenco masculino parece não ser o mesmo, com o adeus a Joe Manganiello e Matthew McConaughey.

"Scream 6"



Com o slogan "numa cidade de milhões, ninguém te ouve gritar", o sexto filme da saga "Scream" estreia-se a 10 de março, com realização de Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.



O trailer mostra os sobreviventes do último filme - Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding - no metro em Nova Iorque, cidade onde um 'Ghostface' corre freneticamente. No novo filme há mais 'Ghostfaces' e o regresso de Hayden Panettiere e Courtney Cox.



"Killers of the Flower Moon"



O eterno galã do cinema está de regresso para o novo filme do realizador Martin Scorsese. Leonardo DiCaprio vai interpretar o papel de Ernest Burkhart.



O filme aborda uma série de assassinatos dos membros da tribo Osage, em Oklahoma, nos Estados Unidos da Amércia, nos anos 20, após a descoberta de petróleo em terras tribais, o que desencadeia uma grande investigação do FBI.



Robert De Niro, Jesse Plemons e Brendan Fraser fazem parte do elenco de luxo desta longa-metragem, que tem estreia marcada para maio.



"A Pequena Sereia"



Após o lançamento ter sido adiado devido à pandemia, "A Pequena Sereia" tem agora estreia marcada para 26 de maio.



O realizador Rob Marshall dá vida ao clássico animado da Disney, que conta a história de uma jovem sereia que faz um acordo com uma bruxa do mar que a convence a trocar a sua voz por pernas, para que possa descobrir o mundo acima da água e impressionar um príncipe.



Halle Bailey é a princesa Ariel, Jonah Hauer-King veste a pele do Príncipe Eric e Melissa McCarthy interpreta Ursula.

Após o lançamento ter sido adiado devido à pandemia, "A Pequena Sereia" tem agora estreia marcada para 26 de maio.O realizador Rob Marshall dá vida ao clássico animado da Disney, que conta a história de uma jovem sereia que faz um acordo com uma bruxa do mar que a convence a trocar a sua voz por pernas, para que possa descobrir o mundo acima da água e impressionar um príncipe.Halle Bailey é a princesa Ariel, Jonah Hauer-King veste a pele do Príncipe Eric e Melissa McCarthy interpreta Ursula.

"Oppenheimer"



O primeiro filme de Christopher Nolan baseado numa história verídica retrata a vida do físico e pai da bomba atómica, J. Robert Oppenheimer. O papel principal será interpretado por Cillian Murphy, a estrela da série "Peaky Blinders".



O filme, que estreia em julho, conta ainda com a participação dos atores Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Josh Peck e Alex Wolff.



"Barbie"



O muito aguardado filme da "Barbie", com realização de Greta Gerwig, tem sido mantido no 'segredo dos Deuses', com exceção de algumas fotografias de Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.



Aquilo que se sabe do enredo é apenas isto: "A Barbie vive na Barbie Land e depois a história acontece", pode ler-se no site especializado em cinema IMDB.



Com Will Ferrel, Helen Mirren e Emma Mackey no elenco, este filme - que estreia a 21 de julho - promete ser um sucesso de verão. O muito aguardado filme da "Barbie", com realização de Greta Gerwig, tem sido mantido no 'segredo dos Deuses', com exceção de algumas fotografias de Margot Robbie (Barbie) e Ryan Gosling (Ken), que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.Aquilo que se sabe do enredo é apenas isto: "A Barbie vive na Barbie Land e depois a história acontece", pode ler-se no site especializado em cinema IMDB.Com Will Ferrel, Helen Mirren e Emma Mackey no elenco, este filme - que estreia a 21 de julho - promete ser um sucesso de verão.

"Dune: Parte II"



O primeiro filme de 'Dune', do realizador Dennis Villeneuve, foi considerado o lançamento do ano em 2021, com seis Óscares ganhos e milhões de euros de bilheteiras.



A segunda parte do filme, baseado no romance homónimo de Frank Herbert, tem estreia prevista para novembro e seguirá Paul Atreides, que une forças com os Fremen para vingar a sua família.



O primeiro filme de 'Dune', do realizador Dennis Villeneuve, foi considerado o lançamento do ano em 2021, com seis Óscares ganhos e milhões de euros de bilheteiras.A segunda parte do filme, baseado no romance homónimo de Frank Herbert, tem estreia prevista para novembro e seguirá Paul Atreides, que une forças com os Fremen para vingar a sua família. Timothée Chalemet lidera um elenco repleto de estrelas como Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgård e Dave Bautista. O novo filme conta ainda com as participações de Florence Pugh, Austin Butler e Christopher Walken. Chalemet lidera um elenco repleto de estrelas como Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Javier Bardem, Stellan Skarsgård e Dave Bautista. O novo filme conta ainda com as participações de Florence Pugh, Austin Butler e Christopher Walken.

"The Hunger Games: The Ballad of Songbird and Snakes"



A prequela de "Hunger Games" conta a história do jovem Coriolanus Snow, que se apaixona por uma rapariga que é o tributo do Distrito 12 na 10ª edição dos Hunger Games.



Com estreia marcada para 17 de novembro, o filme do realizador Francis Lawrence promete mostrar um outro lado do presidente Snow, anos antes do aparecimento de Katniss Everden.