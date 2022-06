Filipa de Castro e Carlos Pinillos são bailarinos principais da Companhia Nacional de Bailado (CNB) e descobriram partilhar a mesma paixão pela obra de José Saramago. No ano em que se celebra o centenário do Nobel português, propuseram à CNB fazer um espetáculo sobre o universo do escritor e “a ideia foi tão bem recebida que a companhia decidiu participar no projeto na qualidade de coprodutor”.









