Obra invisível vale 15 mil euros

O artista plástico italiano Salvatore Garau vendeu uma escultura invisível por quase 15 mil euros, num leilão online cuja base de licitação começou nos seis mil euros e foi disputada várias vezes. A ‘obra’ ‘Io Sono’ (‘Eu Sou’) é “imaterial”, ou seja, não existe no mundo físico.









Através da plataforma do leilão é possível visualizar apenas uma imagem em branco. Ainda assim, alguém terá dado 14 820 euros para a adquirir. A prova física da compra é um certificado de autenticidade assinado pelo artista de 67 anos, no qual se pode ler “Escultura imaterial, abril de 2020. Para ser colocada numa casa particular, num espaço livre de qualquer estorvo de aproximadamente 150x150 cm”. E acrescenta: “O presente certificado não pode ser exposto no espaço reservado à obra [ver a imagem em cima].”

Como seria de esperar, Garau está a ser alvo de muitas críticas. O vazio “não é nada mais do que um espaço cheio de energia”, explica o artista.





Esta não é a primeira vez que Salvatore Garau apresenta obras invisíveis. Em maio, o artista mostrou, em Itália, um ‘Buda em Contemplação’, em que colocou uma fita branca no chão para marcar o sítio onde estava a obra. Segundo o próprio, “é uma escultura que não se vê, mas existe. Não é uma provocação, é uma obra que quer estimular reflexões íntimas, uma obra minimalista”. Atualmente está em Nova Iorque com ‘Afrodite Piange’. Garau acredita ter iniciado uma revolução na arte com as suas obras invisíveis.