Obra premiada na Suíça chega às salas de cinema portuguesas

A história repete-se: cada vez mais filmes portugueses chegam às salas depois de serem distinguidos lá fora.Nesta semana, o realizador Tiago Hespanha estreia ‘Campo’, filme documental com que venceu o Prémio First Look no Festival de Locarno, na Suíça, em 2018, e que este ano lhe valeu o Prémio de Melhor Realizador para Longa Metragem Portuguesa do IndieLisboa.‘Campo’ – que já foi aplaudido em França, Hong Kong, Canadá, Croácia e Sérvia – nasceu de uma visita que o realizador fez a Alcochete em 2011 e onde se deparou com um "universo de grandes contrastes"."Alcochete é uma base militar, onde todos os ramos das Forças Armadas fazem treinos que envolvem tiro e, ao mesmo tempo, fica perto do estuário do Tejo e abre-se à sociedade civil para o estudo da natureza, para a realização de atividades lúdicas e desportivas", conta."No fundo, é um microcosmos do Mundo: um lugar onde a morte, a vida, a guerra e a paz convivem lado a lado", diz o realizador.O documentário – que teve apoio do ICA, da Gulbenkian e da RTP (depois de fazer o périplo pelas salas de cinema será exibido no pequeno ecrã) – passa imagens recolhidas no local, com pessoas reais, e tem um narrador (Tiago Hespanha), que acompanha as imagens com "histórias que vão desde a conquista do espaço à mitologia"."Acho que este meu filme se destina a todos os que tenham curiosidade pelo Mundo em que vivemos", conclui.