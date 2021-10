As obras para a construção de um hipermercado no edifício onde se situava a antiga Garagem Lis, no centro da capital, expuseram importantes vestígios arqueológicos do Real Colyseu de Lisboa, construído em 1887 e onde há 125 anos foi exibido pela primeira vez cinema em Portugal.De acordo com Arlete Figueira, responsável pela equipa de arqueólogos que está a trabalhar no local, já “havia noção” do que ali se encontrava.