O concelho de Oeiras recebe, a partir da próxima terça-feira, 16, e até dia 21, a 1ª Bienal Internacional de Poesia, no Parque dos Poetas.









O tema da edição de estreia é ‘Poder e Democracia’, sendo a entrada gratuita e aberta a todos os públicos, que contam com atividades, concertos e espetáculos de teatro mediante reserva online (bienaldepoesiadeoeiras.pt). Nas várias atividades será abordada a ligação da poesia à democracia, à tecnologia e às artes. Entre os convidados do encontro contam-se os nomes de Simone de Oliveira, António Zambujo, Capicua e dois detentores de prémios Nobel, Mario Vargas Llosa (Literatura) e José Ramos-Horta (Paz).

Sobre o tema deste ano, o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Isaltino Morais, que esteve esta quinta-feira presente na apresentação do projeto, afirma que “a poesia é uma arma, tem a ver com a forma como é dita, podemos dar a força que queremos”. Daí o vasto e diversificado programa, que conta com muitos artistas. “Os temas em que os poemas incidiam deram origem a canções (...) e muitas vezes a revoluções (...), vejamos o exemplo do 25 de Abril”, explica Isaltino. O objetivo, ao levar a poesia para a rua, é, segundo o escritor Tito Couto, um dos participantes, a “celebração da palavra, numa era dominada pelas redes sociais e falta das palavras na comunicação”. “É um efeito negativo do digital. Limitou modos de falar, resumimo-nos a emojis para expressar sentimentos”, refere.