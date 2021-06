A partir de sexta-feira e até setembro, os anos 80 voltam ao palco do Casino Estoril, com a reposição da peça ‘Oiçam 80mente’, um musical interativo de Henrique Feist, indicado para a geração filha do Green Sands e do Pisang Ambon, que tem saudades do vinil e de quando a família se reunia à volta da televisão, mas também apontado para as gerações influenciadas pelo legado da cultura pop daquela década. Exemplo disso são os atores da peça, uma vez que três dos quatro protagonistas, Mariana Pacheco, Diogo Leite e Valter Mira já nasceram nos anos 90. “A idade aqui não conta. Eu ainda não tinha nascido e identifico-me com o espetáculo todo”, diz Diogo Leite. Também Mariana Pacheco, que nasceu em 1992, garante que “os anos 80 sempre estiveram presentes” no seu crescimento “por causa da música que se ouvia em casa”. Sobre o espetáculo, diz que “as pessoas saem sempre animadas porque a década de 80 é capaz de elevar o espírito de qualquer um”. Henrique Feist, que também atua na peça, vai mais longe e diz que “a ideia é que as pessoas saiam divertidas e a cantar, mas também a refletir sobre o que mudou ou não em nós no que diz respeito ao civismo e ao contacto com os outros”. A peça, que recupera “os grandes sucessos pop dos anos 80, passa em revista vários acontecimentos sociais e políticos, do aparecimento da sida à morte de Sá Carneiro, e “desafia o público a participar, ou não tivessem os concursos também marcado os anos 80”.