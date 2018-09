Oquestrada estreiam novo espetáculo em Barcelona

Projeto ‘Incrível Tasca Móvel’ integra o cartaz do Festival La Mercé.

Porque as últimas décadas em Portugal foram de grandes transformações, porque se têm perdido progressivamente os espaços de convívio espontâneo e sobretudo porque as tascas e os arraias estão em processo de extinção, os Oquestrada estreiam, este fim de semana, em Espanha, um novo espetáculo. O projeto ‘Incrível Tasca Móvel’, que integra o cartaz do Festival La Mercé que decorre entre 21 e 24 de Setembro, em Barcelona, é apresentado sábado e domingo no Parc de La Ciutadella.

"Este espetáculo é um formato invador sobre a cultura portuguesa. Foi trabalhado e desenvolvido nos tempos em que estivemos em Alfama com o projeto Tasca Beat, mas faz agora a sua grande estreia em Barcelona", explica Marta Miranda, a voz dos Oquestrada. "É um espetáculo em forma de tasca arena que conta com a colaboração de uma equipa de vinte pessoas, entre artistas e técnicos. Presentes neste espetáculo estão personagens reais, habitantes de uma Lisboa real", acrescenta.

Num época dominada pela uniformização cultural, a ‘Incrível tasca Móvel’, é mais do que um concerto, é um espetáculo insólito, mas autêntico, que faz sonhar com uma Lisboa que se vai perdendo, que vai ao encontro de memórias que se vão esfumando. Ali, há lugar para quase tudo, para gente castiça, público afoito, mestres de sala e fadistas de garra (João Roque, Toni de Paiva e Conceição Ribeiro), um pequeno exército de metais e claro, a banda do costume, numa espécie de "desgarrada de mistério, acção, fugas e amor", como eles próprios se apresentam. Durante o espetáculo a banda irá tocar o seu repertório habitual, mas também alguns temas novos.

O Festival La Mercé que este ano tem Lisboa como cidade convidada, conta ainda com as presenças de Cuca Roseta, Camané, Bruno Pernadas e Capicua, entre outros. Quanto ao novo espetáculo dos Oquestrada, é só esperar agora que chegue a Portugal.







A Incrível Tasca Móvel from Claudio Ribeiro on Vimeo.