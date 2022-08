Estamos muito satisfeitos com a maneira como está a correr esta edição", disse este sábado ao CM Zahir Assanali, da organização do festival O Sol da Caparica, que termina amanhã em Almada.



"Tivemos lotações esgotadas nos três primeiros dias, o que significa que já passaram pelo recinto mais de 100 mil pessoas, e esperamos que assim continue", diz o diretor do Grupo Chiado, que organiza a festa da lusofonia em colaboração com a autarquia almadense.









