Originais de Elton John e Nirvana destruídos em incêndio em 2008

Elton John e Nirvana são apenas alguns dos artistas que viram as suas gravações originais (masters) desaparecerem para sempre ou ficarem irremediavelmente danificadas no incêndio que destruiu o armazém da Universal, na Florida, em 2008. Entre outros lesados encontram-se figuras como Sonic Youth, Beck, Soundgarden, R.E.M., Sheryl Crow, Bryan Adams e Slayer.Durante muitos anos, a editora norte-americana tentou esconder as verdadeiras dimensões do acidente, considerado "o maior desastre na história da indústria musical". Contudo, uma investigação do ‘The New York Times’ revelou recentemente que cerca de 500 mil gravações foram destruídas.Perante esta descoberta foram vários os artistas que decidiram processar a editora, que agora enfrenta um megaprocesso coletivo em tribunal e poderá vir a pagar mais de 92 milhões de euros em indemnizações.Os documentos apresentados não mencionam gravações específicas, mas o Universal Music Group fornece ideias do que foi afetado e em que instâncias existem "clones digitais" do material atingido. No caso de Elton John, confirma que algumas masters foram afetadas, mas ainda não se conhece a extensão dos danos.