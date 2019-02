Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Originalidade e ousadia em noite de gala nos Grammy

Noite ficou marcada pela irreverência e pela extravagância das grandes estrelas da música.

Por Patrícia Correia Branco | 12.02.19

O Staples Center, em Los Angeles, encheu-se de brilho na noite de domingo ao receber as grandes estrelas da música, na 61ª cerimónia da entrega dos prémios Grammy. Lady Gaga, Cardi B, Katy Perry e Miley Cyrus foram apenas algumas das celebridades que se destacaram pela escolha dos looks arrojados, numa noite que ficou marcada pela presença feminina, já que os principais prémios foram entregues a mulheres.



O Melhor Álbum do Ano foi para as mãos de Kacey Musgraves (‘Golden hour’), Dua Lipa é a Melhor Artista Revelação, e Lady Gaga e Bradley Cooper arrecadaram a estatueta para Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo, com ‘Shallow’, do filme ‘Assim Nasce Uma Estrela’.



A cerimónia começou com um grupo de mulheres, que incluía Michelle Obama e Lady Gaga, a descreverem o papel da música nas suas vidas - uma abertura que contrastou com os Grammy do ano passado, em que os desempenhos masculinos dominaram as nomeações e a única mulher a competir pelo prémio principal, Lorde, não foi ao palco.



E a grande surpresa da noite foi...

A antiga primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, subiu ao palco e, perante uma plateia ‘recheada’ de artistas, fez um discurso sobre a importância e o impacto que a música sempre teve na sua vida.



"A música sempre me ajudou a contar a minha história. Ajuda-nos a mostrar a nossa dignidade e as tristezas, a esperança e a alegria. A música mostra-nos que tudo isso importa", disse.



A mulher de Barack Obama foi muito aplaudida.